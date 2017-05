'Facebook handelt in strijd met de privacywetgeving'

Zie­ken­huis­per­so­neel krijgt meer loon

8:49 De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 190.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Afgesproken is dat werknemers er dit en volgend jaar in stappen in totaal 4 procent op vooruit gaan, maakte FNV dinsdag bekend.