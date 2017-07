Fataal roeiongeluk Huissen was een noodlottig ongeval

Bij het tragische ongeval op de Nederrijn, een ongelukkige samenloop van omstandigheden, kwamen drie van de vijf inzittenden om het leven. Van menselijk falen of roekeloos gedrag was geen sprake.



Dat is de conclusie van de onderzoekers die in opdracht van roeivereniging Jason een reconstructie van het ongeluk hebben gemaakt. Ook de waterpolitie spreekt na onderzoek van een noodlottig ongeval.



Verschillende factoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ongeval. Doordat de stuw bij Driel die dag openstond stond er een sterke stroming in de rivier. Om de veerpont bij Huissen te ontwijken staken de roeiers de rivier over. Eenmaal aan de overkant doemde een vrachtschip op uit de richting van Arnhem. Na de passage van het vrachtschip stuitte de roeiboot op twee duwbakken die aan de kade lagen.



De stuurman die voor deze uitdagingen gesteld werd was in opleiding. De eerste ervaren roeier in de boot was zijn instructeur. Het onderzoek heeft niet aangetoond dat zij verkeerd hebben gehandeld.