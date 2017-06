Fiets weleens gestolen? Bij FietsDock is het onmogelijk

Rotterdam is als eerste gemeente in Nederland een innovatief parkeersysteem voor fietsen rijker. Bij FietsDock wordt je fiets door middel van een lift achter slot en grendel vastgezet. Het enige dat je nodig hebt, is de app van FietsDock en een pas. ,,In Nederland hebben we veel problemen met het parkeren van fietsen, en dan voornamelijk bij stations. Wij denken dat dit systeem een goede oplossing kan bieden door op een kleine oppervlakte veel fietsen kwijt te kunnen", vertelt Raymond van Wieren, projectleider van FietsDock.