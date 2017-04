Fietsenstalling 22 mei open

Rechter: geen oordeel over nee-stem van Oek­raï­ne-re­fe­ren­dum

10:31 Het is niet aan de rechter om te oordelen over de vraag of de Nederlandse staat treuzelt met de beslissing over wat te doen met de nee-stem van het Oekraïne-referendum. De politiek is aan zet, zo maakte de rechtbank in Den Haag vandaag bekend.