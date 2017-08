Fransen hebben bijna 250.000 besmette eieren opgegeten

Neushoorntje geboren in Burgers' Zoo

8:07 De dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem is een neushoorn rijker. Neushoorn Izala is donderdagavond live op de webcam bevallen van haar kalf. Op de eerste beelden lijkt het erop dat alles goed gaat met de kleine. Hij of zij heeft de eerste stapjes al gezet. Het is het tweede jong voor moeder Izala, haar eerste kalfje overleed vorig jaar tijdens de geboorte.