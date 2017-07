Fries festival serveert ponyvlees

Bezoekers van muziekfestival Welcome To The Village bij Leeuwarden kunnen zich volgende week tegoed doen aan biefstuk, stoofvlees en saucijzen gemaakt van ponyvlees. De organisatie wil hiermee de discussie aanzwengelen over verantwoorde voedselstromen.

Het ponyvlees is afkomstig van drie hengsten: twee van twee jaar oud en eentje van negen. Ze graasden tot voor kort in een natuurgebied bij het Overijsselse Dedemsvaart. De edele viervoetertjes werden vorige week geslacht en verwerkt tot ponysteaks, ponystoofvlees en ponysaucijzen. Het op de menukaart zetten van deze gerechten moet voer voor discussie zijn over het verantwoord en respectvol omgaan met het overschot aan mannetjesdieren, meldt de Leeuwarder Courant.

'Met veel respect'

Eigenaar en chef-kok Willem Schaafsma van biologisch restaurant Eindeloos uit Leeuwarden leidde de culinaire verwerking van de dieren in goede banen. Volgens hem werden de dieren 'met veel respect' geslacht en is er niets vreemds aan dit soort vlees. ,,Vroeger was het heel gebruikelijk om hengstenvlees te eten. In landen als Italië is dat nog steeds zo. Waarom gebeurt dat niet meer bij ons?" vraagt hij zich af in de krant.

Quote In landen als Italië is het nog steeds heel gebruikelijk om hengstenvlees te eten. Waarom gebeurt dat niet meer bij ons? chefkok Willem Schaafsma

Schaafsma bemoeit zich met de culinaire gang van zaken tijdens Welcome To The Village. Het festival beleeft dit jaar haar vijfde editie. De organisatie van het driedaagse evenement in recreatiegebied De Groene Ster snijdt graag gevoelige onderwerpen aan. Zo werden vorig jaar drie stierkalfjes gekocht en geslacht om de discussie over het eten van het vlees van overtollige stieren aan te wakkeren.

De kalveren waren vetgemest bij een boer in Flansum. Die kon zo zien waar zijn dieren eindigden, en de festivalgangers waar het vlees vandaan kwam. Een jaar eerder kocht de festivalorganisatie van dezelfde boer een onvruchtbare koe die geen melk meer gaf. Dit als voorbeeld van een logische voedselketen waarin boer, kok en festival profijt hebben van een dier dat een goed leven heeft gehad.

Koe Janneke