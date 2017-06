Frits Barend botst op fietser in Amstelveen

Onderbenen afgezet na 'fout op fout' in An­to­ni­us­zie­ken­huis

7:01 Jorijke Koelewijn (30) uit Amersfoort verloor in de medische nasleep van een verkeersongeval in Zuid-Afrika in eigen land beide onderbenen. Zij en haar echtgenoot Henk houden het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein verantwoordelijk voor de dubbele amputatie. De behandelend arts uit Zuid-Afrika is verbijsterd over de onkunde die het ziekenhuis tentoonspreidde, zei hij woensdag op een speciale hoorzitting.