Gebruikers genadeloos over reis betalen per mobiel

Sinds maandag kunnen mensen in heel Nederland in- en uitchecken met hun mobiel in plaats van met de ov-chipkaart. Als het tenminste lukt, want de nieuwe betaalmethode wordt compleet afgebrand: 71 procent waardeert de app als 'zeer slecht'.

Liefst 244 van de 344 reizigers die de app beoordeelden hebber er slechts één ster voor over. Minder kan niet. De maandag gelanceerde app blijkt vaak te crashen, het lukt niet of het duurt tergend lang om hem te installeren en mensen vinden de app absoluut niet gebruikersvriendelijk.

3 (!!) apps

,,Je hebt 3 (!!) apps nodig om het systeem te laten werken!'' constateert gebruiker Johan van Erkel vol ongeloof. De reiziger vindt het bizar dat er maar liefst drie verschillende apps nodig zijn om in het ov te kunnen reizen met je smartphone. Naast de app "OV-chip mobiel" is er nog een aparte "Wallet app" nodig om betalingen te kunnen doen én een zogenoemde "NFC app", die je in staat stelt om binnen de afstand van 10 centimeter draadloos informatie uit te wisselen over je reis- en betaalgegevens. Voordeel van die korte afstand is dat gegevens niet zo makkelijk kunnen worden onderschept. Maar zelfs na het downloaden van alle drie die apps blijken reizigers vaak nog niet te kunnen reizen met hun mobiel. ,,Wat denk je, het werkt dan nog steeds niet'', vervolgt Van Erkel zijn recensie gefrustreerd.

Translink erkent dat het soms nog wat omslachtig werkt. ,,Op dit moment kunnen we het inderdaad niet veel makkelijker maken'', schrijft de klantenservice in reactie op het ongezouten commentaar van Van Erkel. ,,Maar als je eenmaal door de installatie heen bent, is het reisgemak groot. Weet ik uit ervaring ;-)''

OV-chip mobiel is voorlopig alleen beschikbaar voor reizigers met een Android-telefoon én een abonnement bij Vodafone, KPN, Telfort, Simyo of Yes Telecom. Ook moet de simkaart geschikt zijn voor NFC. iPhone-gebruikers moeten nog langer geduld hebben. Reizen kan bovendien met je mobiel alleen nog op vol tarief en het saldo moet automatisch worden opladen. Leeftijdskorting wordt wel verwerkt.

,,Weer geld plukken van de consument'', betreurt Bert Pijbers, gevolgd door scheldwoorden. ,,Gelukkig is OV-chip mobiel niet verplicht, dus laten we als vrienden uit elkaar gaan'', stelt de klantenservice van Translink daarop voor.

In februari raakte het bedrijf achter de ov-chipkaart in opspraak, omdat in vijf jaar tijd tientallen miljoenen winst gemaakt bleek te zijn met de verkoop van het plastic kaartje. De Kamer reageerde verbijsterd en eiste dat de opbrengst meteen terug zou gaan naar de reiziger. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nog voor de zomer duidelijkheid over of de kaart goedkoper kan.