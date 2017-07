'Geen aanwijzingen dat Syriëgangster Laura met opdracht van IS terug is'

Mogelijk komen er vanochtend, tijdens een nieuwe pro forma zitting in de rechtszaak tegen de Zoetermeerse, meer antwoorden op de vele vragen die nog onbeantwoord zijn in haar dossier. Het OM doet onderzoek naar de rol van Laura in het strijdgebied. Er is volgens de officier van justitie inmiddels gesproken met een Zweedse getuige uit Mosul. Zij zegt echter dat ze Laura niet kent.

Strijdgebied

Laura H. reisde in 2015 samen met haar twee jonge kinderen en haar man, de Nederlandse-Palestijn Ibrahim I., naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Volgens eigen zeggen wilde ze daar al snel weer weg. Haar vader Eugene kreeg haar, met behulp van een ondergronds netwerk en 10.000 euro, uit het kalifaat te krijgen. In augustus 2016 wist Laura met haar kinderen IS-gebied te ontvluchten en werd in Irak opgevangen door Koerdische strijders. Ibrahim raakte bij die ontsnapping gewond, bleef in het kalifaat en werd later in de buurt van Mosul opgepakt. Bij terugkeer in Nederland werd Laura direct vastgezet.