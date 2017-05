Geen statistisch onderzoek in zaak-Nicole

Het gerechtshof in Den Bosch wenst geen statistisch onderzoek naar de kans dat Jos de G. in 1995 de toen vijftienjarige Nicole van den Hurk heeft verkracht en gedood. Het hof wees vandaag een vordering van het Openbaar Ministerie af.

Het OM wilde fysicus Frans Alkemade dat zogenoemde Bayesiaanse onderzoek laten doen. Die relatief nieuwe methode is niet onomstreden, stelde het hof. Bij de methode wordt een aantal scenario's tegen het licht gehouden en gekeken hoe veel waarschijnlijker het ene is ten opzichte van het andere.

De rechtbank heeft in eerste aanleg in 2015 ook al een onderzoek door Alkemade van tafel geveegd. Het hof stelde dinsdag zelf op het eind een eigen 'weging en waardering te maken' over het aanwezige bewijsmateriaal.

Geen doodslag

Nicole verdween 6 oktober 1995. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in bossen bij het Brabantse Lierop. Tbs'er De G. werd in 2014 gepakt, na een toevallige DNA-match. De G. werd vorig jaar echter vrijgesproken van doodslag. Hij kreeg alleen vijf jaar voor verkrachting. Zowel het OM als De G. tekenden beroep tegen het vonnis.

Volgens de advocaat-generaal kwam de motivatie Alkemade toch weer te benaderen door het vonnis van de rechtbank. Daarin staat dat doordat er DNA is gevonden van een derde niet kan worden uitgesloten dat die het meisje zou hebben verkracht en gedood. ,,En ons gevoel zei toen: hoe groot is die kans nu. Dat het meisje kort na te zijn verkracht nóg een keer is verkracht en daarna gedood. Met dit onderzoek willen we dat gevoel handen en voeten geven'', zei de aanklager.

Advocaat Job Knoester van de verdachte vond dat het OM zijn boekje te buiten was gegaan door Alkemade al op voorhand te benaderen, nog voordat het hof daar een besluit over had genomen. Volgens de raadsman had Alkemade daardoor niet objectief kunnen rapporteren.