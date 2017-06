Geluksvogel Stefan slaapt nachtje bij Nachtwacht

Waan-zin-nig. Stefan Kasper (33) kan zijn bijzondere nacht niet anders omschrijven. De Haarlemse docent van het Montessori College Aerdenhout is nog steeds helemaal onder de indruk van de wervelwind waar hij sinds gisteren plotseling in is beland. ,,Het was voor mij eigenlijk het gewone jaarlijkse uitje met een klas naar het Rijksmuseum. Eerst naar de Nederlandsche Bank en daarna door naar het Rijks. Zo doen we dat.''

Kasper had helemaal niets door toen hij het museum binnenliep. ,,Ja, ik zag wel ergens een bord hangen waarop stond dat ze bijna bij de 10 miljoenste bezoeker waren, maar daar was ik me niet heel bewust van.'' Wat Kasper niet weet, is dat medewerkers razendsnel zijn doopceel lichten: zijn naam is getraceerd en wordt snel doorgegeven. Tijdens de rondleiding wordt het groepje van Kasper naar de eregalerij gehaald. Ineens klinkt er trompetgeschal. ,,Ik fluisterde nog tegen de leerlingen: Wat leuk, dit krijgen jullie zomaar cadeau'', herinnert de docent zich. ,,Er stonden ongeveer 100 medewerkers van het Rijksmuseum die ineens 'Stefan' scandeerden. Ik zag een filmcamera en dacht: ik ben de beroerdste niet, ik doe wel met dit promotiefilmpje mee.''

Grap

En hoe het was? ,,Ik zit nog steeds op mijn euforische wolk, geloof ik. Ik heb uiteindelijk maar twee uur geslapen, want ik heb tot kwart voor vier in mijn eentje op mijn sokken door het museum gelopen. Het is voor een kunstenaar heel bijzonder om zonder enige ruis of verstoring daar te wandelen.'' Na twee uurtjes doezelen, wordt hij weer wakker. De totale stilte in het bijzondere Amsterdamse monument is overweldigend. ,,Ik realiseerde me toen: dit is uniek. Dit gaat nooit meer iemand meemaken. Dit is geschiedenis.''