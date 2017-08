Getuige over fatale mishandeling: Ik dacht 'hij wordt wel wakker'

Onder vrienden en kennissen van de zondag overleden Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld wordt een video rondgestuurd. Daarin zegt een dat hij aanwezig was bij de mishandeling waardoor Rodriguez in een coma raakte en uiteindelijk stierf. De politie zegt het ruim twee minuten durende filmpje mee te nemen in het onderzoek. Lees het volledige verhaal hier.