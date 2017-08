Gezinnen Fort Oranje naar voormalig asielzoekerscentrum in Rijsbergen

Justitie: Alleen zoon Sander H. kan zijn vader gedood hebben

12:24 Na twee maanden uitstel door een anonieme en opmerkelijke brief staat vandaag alsnog een zoon (41) van de vermoorde Bart Hillen uit Helmond terecht voor vadermoord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Sander H. zijn vader met geweld om het leven gebracht om financiële redenen. Daarna dumpte hij het lichaam in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Verslaggever Max Steenberghe zit bij de rechtszaak en twittert live mee.