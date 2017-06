Goed nieuws: het wordt een warm weekend

Terwijl nu op verschillende plekken in Nederland de regen nog met bakken uit de hemel valt, is het vooruitzicht voor dit weekend heel goed, laat Michiel Severin van Weerplaza weten. ,,In Zeeland beginnen de opklaringen vanaf 10 uur vanochtend en dan zet het mooiere weer in.'' Mensen in het oosten van het land moeten nog tot een uur of drie of vier wachten voordat ze de barbecue kunnen opzetten.

Het onweert vanochtend fors in het land. Aan het einde van de ochtend en in de middag trekken de buien naar Duitsland weg en wordt het vanuit het westen zonnig. Vanmiddag is het 18 tot 21 graden.

,,Het weekend ziet er voor heel Nederland lekker uit'', stelt Severin. Zaterdag wordt het gemiddeld 23 graden Celsius en een dag later kan het wel 29 graden Celsius worden. Dan is er wel kans op een buitje en onweer. ,,Het worden weliswaar geen zonovergoten dagen vanwege de wolkenvelden, maar als je een sportevenement hebt gepland of je wil lekker naar een park gaan, dan ben je er blij mee. Je wilt niet in de rij staan voor een attractie en daar weggebrand worden.''

Wie wil barbecueën, kan dat het beste op zaterdagavond doen, voorspelt de Weerplaza-weerman. ,,Ook al is de kans op een onweersbuitje niet groot op zondag, hij ís er lokaal wel.''

