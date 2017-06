Goed smeren: uitzonderlijk hoge zonkracht gemeten

Volgens het bureau komt zo'n sterke zonkracht zelden voor in Nederland. De afgelopen elf jaar werd in Bilthoven op dit enige meetpunt van Nederland slechts twee keer eerder een waarde boven de 8 gemeten.

Volgens Weeronline werd het record in ons land gemeten op 25 juni 1995 na een vulkaanuitbarsting in de Filipijnen in 1991. De zonkracht was toen 9,0. Door de uitbarsting was de ozonlaag de jaren erna dunner, waardoor de zonkracht sterker werd.