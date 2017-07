Grietje B. vraagt om vergeving na moord op man

Het slachtoffer is daarbij drie keer in de borst en een keer in het hoofd geraakt, zo bleek tijdens deze eerste zitting, waarin het nog niet tot inhoudelijke behandeling van de zaak kwam. Wel werd duidelijk dat Grietje B. bij de politie heeft verklaard dat ze slechts twee keer heeft geschoten. Forensisch onderzoek moet nog duidelijk maken of dit een foute verklaring is of dat er mogelijk nog een of meer andere daders zijn.

Woonwagencultuur

Het werd al aangenomen dat er sprake was van een crime passionel en die indruk werd versterkt door de verklaringen van de verdachte vrouw. Tijdens de verhoren heeft ze verklaard dat ze enkele weken voor de moord bij de politie is geweest om aangifte te doen van mishandeling, maar dat ze toen is weggestuurd.



,,Boete doen lijkt rechtvaardig, maar wie is de dader en wie is het slachtoffer? Ik had ook dood kunnen zijn”, voegde ze er tijdens de zitting aan toe. ,,Woonwagencultuur is anders. Horen zien en zwijgen, de vuile was hang je niet buiten, we hebben een eigen taal, praten nooit met de politie. (..) Geef me een eerlijk en rechtvaardig proces. Ik ben het slachtoffer, geen dader. Ik hoop dat u niet wordt misleid door valse verklaringen.”