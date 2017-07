Groninger bedreigt agenten met kettingzaag

Video Bijzonder nestje wilde katten in Vijlenerbos levert schattige beelden op

12:06 Een wilde kat is in het Vijlenerbos bij het Limburgse Vaals bevallen van een flink nest van vijf kittens. De wilde kat is geen zwerfkat, zoals veel mensen denken, maar een eigen soort. Het nestje is een goed teken, vinden dierenexperts.