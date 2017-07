Gronings studentencorps mag tóch ontgroening organiseren

Na de kennismakingsperiode voor de nieuwe leden, die eind augustus en begin september zal plaatsvinden, wordt geëvalueerd hoe het is gegaan. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Vindicat staat onder verscherpt toezicht omdat het de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak is geraakt. Zo stond een ouderejaars met zijn schoen op het hoofd van een eerstejaars, die daardoor hersenoedeem opliep, ging er een bangalijst met knappe, vrouwelijke eerstejaars rond en moesten aspirantleden (feuten) een geheimhoudingscontract tekenen. Dit contract is inmiddels afgeschaft en de vereniging heeft zich fel tegen de opgedoken bangalijst gekeerd. Het OM gaat de 24-jarige jongen die op het hoofd van de eerstejaars stond, vervolgen.

Commissie Sitalsing

Een speciale commissie, de commissie Sitalsing, heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar Vindicat, en daarover een rapport geschreven. In dat rapport heeft Vindicat een kleine voldoende gekregen. Ook heeft de commissie een gedragscode opgesteld, waarin onder meer staat dat de helft van de begeleiders nuchter moet zijn tijdens de introductiekampen, en dat Vindicat alle incidenten uitgebreid moet rapporteren. Daarbij wordt geadviseerd dat er meer ruimte moet komen voor academische vorming.

Als de standaarden niet worden gehaald, zal de vereniging jaarlijks ongeveer 30.000 euro aan (studie)beurzen mislopen. De huidige rector van Vindicat, Stijn Derksen, heeft aan het Dagblad van het Noorden aangegeven dat ze zeker bereid zijn tot cultuurverandering, maar dat het afschaffen van de groentijd hem te ver gaat. De voorzitter van de commissie was begin dit jaar erg positief over de houding die Vindicat innam in het onderzoek, vertelde hij tegen DvhN: ,,Vindicat stelt zich open en kwetsbaar op’.’

