Groningse villa Arjen Robben is te groot

Website GeenStijl op zwart

11:32 DEN BOSCH - De website van GeenStijl staat sinds vanochtend op zwart. Het is onduidelijk of het gaat om een bewuste actie of dat de website is gehackt. De actie lijkt zich te richten tegen het Belgische Mediahuis dat sinds kort eigenaar is van onder andere GeenStijl, maar van de opiniesite af zou willen.