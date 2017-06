Gros pubers belooft niet te roken en te drinken

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om de paar maanden is het nuttigen van alcohol of roken gespreksonderwerp in gezinnen met kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Vooral tijdens het eten wordt er gesproken over wel of niet drinken en roken. Maar ook bij het tv kijken of onderweg komt het ter sprake.



Vooral in de zomer wordt er veel over gepraat. Als kinderen naar feestjes gaan waar mogelijk wordt gedronken brengt 70 procent van de ouders de afspraken weer ter sprake, 40 procent doet dat als hun tieners voor het eerst alleen op vakantie gaan. De ouders vinden het dan wel moeilijk om er over te beginnen. Driekwart van de ouders denkt dat ze invloed hebben op het rook- en drinkgedrag van hun kinderen.



Om ouders te ondersteunen, start vandaag de nieuwe NIX18-campagne: 'Sommige afspraken maak je niet voor NIX'. Die campagne moet ouders een steuntje in de rug geven. En laat zien dat afspraken over niet roken en niet drinken onder de 18 jaar zinvol zijn, ook al voelt dat soms niet zo. ,,Tieners blijven het belangrijk vinden wat hun ouders zeggen. Regels en afspraken geven jongeren houvast. Daarom roepen we ouders op om zich uit te spreken. Want wanneer je duidelijke afspraken met je kinderen maakt over niet roken en niet drinken, is de kans groter dat zij zich hier aan houden'', stelt het campagneteam.