Grote brand bij casino in Groningen

Er zijn meerdere blusauto's en hoogwerkers nodig om het vuur te bestrijden. Een NL Alert is verstuurd aan de bewoners van de stad. Mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden.



Er zijn geen gewonden gevallen. Een beveiliger was in het casino afgegaan op het automatische brandalarm. Hij heeft nog een poging gedaan de brand te blussen, maar is toen naar buiten gegaan en heeft de hulpdiensten ingeschakeld.



De brandweer zegt dat het nog even gaat duren voordat het vuur onder controle is. ,,Het is een complex pand met meerdere bouwlagen en een parkeergarage. We gaan daarom het pand niet in, maar blussen van buitenaf'', aldus de brandweer.



Drie hoogwerkers staan opgesteld om het vuur van boven te blussen. Er zijn ook ruiten ingeslagen om het vuur te kunnen bestrijden.