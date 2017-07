Grote brand Deventer onder controle ondanks lastige omstanders

De brand woedde in een garagebedrijf en in een bedrijf dat handelt in telecomaccessoires. Het gebouw op het industrieterrein aan de Herfordstraat is ernstig beschadigd. Omliggende panden zijn natgehouden en verder allemaal gespaard gebleven. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het bedrijventerrein Kloosterlanden ligt vlakbij de snelweg A1. Het verkeer heeft geen last van de rook ondervonden.