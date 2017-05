Haarlemmer treedt toe tot wereldelite Krav Maga

Martijn Bos (38) uit Haarlem behoort sinds gisteren tot de happy few op het gebied van Krav Maga. Hij behaalde in Israël het Expert Level 4, een van de zwaarste examens in zelfverdedigingstechnieken ter wereld.

Bos werd vanmorgen wakker met het gevoel alsof er een vrachtwagen over hem heen was gereden maar los van een plekje boven zijn oog en een dikke neus zou hij zo nog een examen kunnen doen, zegt de Haarlemmer tegen deze krant. ,,Ik kijk heel tevreden terug op mijn examen ondanks dat niet alles vlekkeloos verliep. Ik maakte drie foutjes, het maximum. Zo was ik volgens de examinatoren niet goed in balans bij het uitschakelen van een zelfmoordterrorist, een van de vele scenario's tijdens het examen. Ik moest de persoon ongemerkt benaderen en naar de grond halen maar hij stribbelde flink tegen. Ook gebruikte ik tijdens een zijdelingse aanval door iemand met een hooivork eerst mijn hand, wat niet goed was, en maakte ik de tweede keer een vuist wat evenmin goed was."

Zwaarst

Volledig scherm Bos (m) moest tijdens zijn examen tegenstanders uitschakelen onder de meest uiteenlopende omstandigheden. © International Krav Maga Federation Het zwaarst vond Bos de snelheid waarmee hij moest overschakelen van de ene zelfverdedigingstechniek op de andere én de zogenoemde 'agressie drills' waarin hij in één keer vanuit een ontspannen toestand agressief moest worden. ,,Dat was vooral lastig tijdens het onderdeel rechtshandhaving. Dan moet je steeds nadenken welke rol je speelt. Als persoonsbeveiliger moest ik mij precies tussen de aanvaller en de te beschermen persoon manoeuvreren waardoor je recht tegenover de agressor komt te staan. Als politieagent mag dat juist niet en moet je aan de zijkant van de aanvaller blijven zodat jij hem kunt aanvallen maar hij jou niet."

Volledig scherm Het felbegeerde Krav Maga-diploma van Martijn Bos. © International Krav Maga Federation Hoewel de Haarlemmer een goed gevoel had over zijn examen, bleef het volgens hem spannend tot het laatste moment. ,,Ik kon bijna niet geloven dat het voorbij was. Daarna trokken de examinatoren zich terug. Hoe langer ze wegblijven, hoe meer zorgen je je maakt. Ik was dolgelukkig toen ze vrij snel weer tevoorschijn kwamen. 'Luister, je hebt het goed gedaan en je bent geslaagd', klonk het vervolgens. Ik heb meteen mijn vrouw gebeld. Toen ik haar het goede nieuws vertelde, heb ik wel een traantje gelaten. Alle spanning gleed van me af. Ik ben een half jaar heel intensief bezig geweest met de voorbereiding voor het examen."

Verrassing

De examinatoren hadden nog een verrassing in petto voor de Nederlander. ,,Ik verkeerde in de veronderstelling dat Expert Level 4 het hoogst haalbare is voor niet-Israëli's maar master Avi Moyal, voorzitter en hoofdinstructeur van de International Krav Maga Federation (IKMF), nodigde me uit om examen te doen in Expert Level 5, het allerzwaarste niveau. Ik moet wel vijf jaar wachten. Die tijd kan ik gebruiken om ervaring op te doen. Het hoogste level draait niet alleen om de zelfverdedigingstechnieken maar ook om betrokkenheid bij de organisatie."

Bos gunt zichzelf eerst wat rust. ,,Deze week krijgt mijn gezin extra aandacht. Ik ga morgenavond rustig wat trainen met de instructeurs van mijn Krav Maga school maar pak volgende week de draad pas echt weer op."

Eerste Nederlander ooit

De Haarlemmer verklaarde in zijn vorige interview met deze krant dat hij de eerste Nederlander was die meedeed aan het Krav Maga Expert Level 4-examen maar daarover bestaat onenigheid. ,,Bos is de eerste Nederlander met dat diploma binnen de IKMF. Franklin Hartkamp, directeur van de Nederlandse afdeling van Krav Maga Global (KMG) was de eerste Nederlander ooit die het diploma behaalde in 2015. Hij introduceerde de sport in 1998 in Nederland. Bos is een leerling van hem. Ik vind het geweldig dat hij het diploma nu ook op zak heeft en heb diep respect voor hem maar hij moet geen onzin verkopen", zegt instructeur Martijn Nossent van KMG-Nederland.

Volgens woordvoerster Cindy Duerink van IKMF-Nederland was Hartkamp tot 2011 aangesloten bij de federatie maar splitste hij zich na gerommel in de top af. De Nederlandse afdelingen van KMG en IKMF zijn volgens haar de grootste van een stuk of acht Krav Maga bonden in ons land.