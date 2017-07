Hartpatiënten overleden door besmet apparaat

Apparaten uit een fabriek in Duitsland hebben tijdens openhartoperaties meer dan honderd patiënten, onder wie vier in Nederland, met de gevaarlijke bacterie Mycobacterium chimaera besmet. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, geleid door het Radboudumc.

In Nederland raakten drie patiënten in het Isala-ziekenhuis in Zwolle besmet en één in het Erasmus in Rotterdam. Inmiddels zijn twee van deze hartpatiënten mede als gevolg daarvan overleden.

De besmettingen werden veroorzaakt door zogeheten heater-cooler units, apparaten die tijdens openhartoperaties het bloed op de juiste temperatuur houden. De onderzoekers kwamen erachter dat de besmettingen plaatsvonden via een waterreservoir op het apparaat dat niet hermetisch is afgesloten.

De eerste besmetting werd vastgesteld bij een patiënt in Zwitserland, daarna volgden die Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Bron van infectie

In Nederland zijn de betreffende apparaten inmiddels overal van de operatiekamers weggehaald. ,,De bron van de infectie is opgespoord en opgeruimd, maar artsen moeten nog zeker twee jaar alert zijn op mogelijke patiënten'', zegt Jakko van Ingen, arts-microbioloog in het Radboudumc.

De bacterie Mycobacterium chimaera is familie van de tbc-bacterie en is resistent tegen alle schoonmaakmiddelen. ,,Het is een bacterie die maar zelden gezondheidsproblemen veroorzaakt. Soms zit hij in drinkwater, maar dat is geen probleem. Onze maag en darmen ruimen hem gewoon op'', aldus Van Ingen.