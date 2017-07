Heel Nederland verdrietig door overlijden Tijn

,,Wat is het leven oneerlijk'', schrijft Giel Beelen, voormalig VARA-dj op Twitter. ,,Tijn wat was je groot in je daden. Famile en vrienden, sterkte met dit verlies en wat mogen jullie trots zijn.



Radio 3FM-dj Frank van der Lende werd vanochtend wakker met het nieuws: ,,Mijn vriend is niet meer.'' Van der Lende: ,,Ik kreeg tranen in de ogen toen ik het hoorde’’, zegt hij in een eerste reactie. Hij en zijn collega Domien Verschuuren bezochten Tijn een paar weken geleden. ,,In de tuin van het gezin hebben we hem nog gesproken en een lekker potje gevoetbald. Maar toen was al duidelijk dat het niet goed met hem ging’’, aldus Van der Lende, die heel blij is dat hij Tijn nog een keer heeft kunnen zien. ,,Goed dat we dat toen hebben gedaan.’’



Binnen een uur na het bekend werd, zijn er al duizenden reacties op social media binnengekomen. Op Twitter betuigen mensen hun medeleven, maar vooral op Facebook stromen de reacties binnen. Het bericht waarin 3FM het overlijden bekend maakt heeft binnen een uur al ruim 20.000 interacties opgeleverd. Een ongekend hoog aantal.



Ook Claudia de Breij is op Twitter duidelijk geraakt door het nieuws. ,,Ach god. Arme, lieve sterke jongen. Als er geen hemel is, dan máken ze er maar een voor 'm.''