Heel Nederland wacht op het signaal van Thijs

Schelle tonen over een volle Dam in Amsterdam. Het taptoe-signaal is vanavond om acht uur de start van twee minuten nationale stilte tijdens de Dodenherdenking. Geblazen door trompettist Thijs Musch (38) uit Warnsveld. ,,Ik zit in mijn eigen kleine wereld.”

Musch wil de dag zo normaal mogelijk houden: boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, misschien nog wat in huis doen en alvast inspelen. ,,Rond half twee ga ik naar Amsterdam en om vier uur is op de Dam een soundcheck om de microfoons in te stellen. Daarna is het tot zeven uur wachten geblazen om mij bij de rest van het orkest te voegen.”

De trompettist vindt het een eer dat hij is gevraagd om het taptoe-signaal te spelen. ,,De Dam, dat is de grootste herdenking van het land. Om daar te mogen spelen in het bijzijn van de koning en zo veel andere mensen is leuk. Ik denk er niet te veel over na dat miljoenen Nederlanders op mij wachten om twee minuten stilte te houden.''

,,Voor mijzelf wil ik het klein houden: focussen op mijn eigen spel. Alles wat met spanning en stress te maken heeft kun je niet gebruiken. Ik moet het instrument en mijn lichaam onder controle krijgen en ben bezig met de lippenspanning. Het is net sport: je moet je helemaal focussen op het eigen lichaam.”

Musch speelde het taptoe-signaal al tientallen keren, maar het wordt voor hem nooit 'een abc’tje'. ,,Eigenlijk is het een heel eenvoudig deuntje, maar dat is ook de moeilijkheid, omdat je het zo goed wilt doen. Het wordt altijd gespeeld bij écht plechtige gelegenheden. Ik speel het ook op uitvaarten van hen die in het leger dienden. Gisteren nog. Voor mij moet het dan precies hetzelfde klinken als vanavond op de Dam.''

Het is voor Musch de eerste keer dat hij tijdens de nationale herdenking speelt. ,,Ik oefen zo vaak dat de kinderen al mee fluiten. Om de omstandigheden te trainen, loop ik de trap op en neer, voordat ik mijn trompet koud uit de koffer pak om te spelen. Dan zijn alle spieren koud en niet flexibel. Het voelt niet goed, maar zo kan het vanavond ook zijn. Het is een beetje het militaire om op alle scenario’s voorbereid te zijn.”

Musch wil vanavond niet een bepaald gevoel opwekken. Volgens hem heeft iedereen een eigen gevoel als hij of zij de toon van de trompet hoort. ,,Ik heb wel mijn eigen gedachte bij 4 mei – en dat vind ik ook belangrijk voor mijn kinderen – dat wij in een vrij land leven en dat het voor ons vanzelfsprekend is. Ik ben mij er van bewust dat het niet zomaar gekomen is en dat het goed is om te herdenken dat tweeënzeventig jaar geleden mensen voor ons vochten en stierven. Dat blijft ieder jaar hetzelfde: of ik het signaal wel of niet speel. Vanavond ben ik daar even niet mee bezig; dan zit ik in mijn eigen kleine wereld.”

