Heet, heter, heetst: langste én warmste dag van het jaar, hittegolf in Brabant is een feit

GILZE-RIJEN - Op de langste dag van het jaar is het ook het warmst. Om halfdrie vanmiddag is bij het KNMI-weerstation Gilze-Rijen een temperatuur van dertig graden gemeten. Daarmee is de eerste regionale hittegolf een feit.

Voordat we van een hittegolf mogen spreken moet er vijf dagen achter elkaar een maximumtemperatuur zijn van 25 graden of meer.

De tweede voorwaarde is dat op drie dagen binnen deze reeks de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden moet zijn. Dat is nu dus het geval.

Zoals verwacht bereikte de temperatuur in Gilze-Rijen afgelopen maandag en dinsdag de tropische waarde van 30 tot 32 graden. Vandaag steeg het kwik net boven de dertig graden.

Hitteplan

Vanwege de hittegolf is het nationale hitteplan van kracht. Dit moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Het RIVM roept op om in Brabant en andere provincies extra aandacht te besteden aan deze kwetsbare mensen.

Het gezondheidsinstituut adviseert in het plan onder meer om voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen, te smeren met zonnebrandcrème, lichamelijke inspanning 's middags (op het heetst van de dag) te beperken en in de schaduw te blijven.

Zwoel

Zonaanbidders komen in elk geval volop aan hun trekken vandaag. De tijd tussen zonsopgang en zonsondergang is het langste én het is vanavond ongekend zwoel. Een perfecte dag dus om extra lang van de zomerse temperaturen te genieten.

Volledig scherm IJskoud eten is heerlijk, maar ook hard werk voor je lijf. © Thinkstock ,,Iedereen is wat relaxter, het maakt net wat minder uit als het mooi weer is'', glimlacht Nienke Tode-Gottenbos, gezondheidskundige, Groene Vrouw én zomerliefhebber.



De zomerdagen zijn voor de meeste mensen een goed moment om even te relaxen. Belangrijk, aldus Tode-Gottenbos, want dat heeft je lichaam ook echt nodig. ,,Gelukkig woon ik aan een heerlijke zwemplas, dus als mijn hoofd begint te koken van de hitte, dan kan ik direct een frisse duik nemen om mijn gesmolten hersenen wat af te koelen.''



Ook voor je lijf is dat belangrijk. Tode-Gottenbos is darmfloradeskundige en schreef het populaire boek De Poepdokter. ,,Als het warm is, heb je vaak wat minder honger. Je kunt dan in de zomer ook best zonder koolhydraten. Alleen wat biologisch vlees en een salade of groente is genoeg voor avondeten.'' Wie dat te weinig vindt, kan nog wat rijst of quinoa bij een salade doen.

Alles koud eten, is geen aanrader, vindt de gezondheidskundige. IJskoude soep, bijna bevroren water geven je lijf juist extra werk. ,,Je lichaam moet hard werken om al dat eten en drinken op lichaamstemperatuur te krijgen. Het is beter om het af te wisselen: warme soep met frisse salade bijvoorbeeld.''

Slapen

Je nachtrust is op zo'n lange warme dag ook belangrijk. Volgens Weerplaza komt het kwik de komende nachten niet onder de 20 graden Celsius. Dat is best warm. Vooral kinderen kunnen daar last van hebben. Hun kleine lijfjes reguleren de warmte nog niet zo goed als volwassenen. Volgens de Oei ik Groei-website is het beste om slaapkamers overdag zo donker mogelijk te houden. Met dikke gordijnen blijft de warmte buiten.



Volwassenen die last hebben van deze zomerkwaal, kunnen het beste een verkoelende douche nemen, stelt slaapexpert Rob de Ron. ,,Het is niet zozeer het oververhitte lichaam, als wel de hersenen die last hebben van een temperatuurstijging. Al bij een verschil van 0,2 graden vinden ze het onprettig.'' Het is dus zaak om lijf en ledematen af te koelen. ,,Als je om elf uur gaat slapen, dan neem je om half elf een douche. Niet afdrogen, zodat je nog wat extra afkoelt en dan naar bed. Je zult zien dat je beter slaapt'', aldus De Ron.



Ook het lang aanhouden van het daglicht kan voor problemen zorgen. En als je dat in Nederland vervelend vindt: na vanavond wordt het weer elke dag een paar minuten eerder donker. In Zweeds Lapland daarentegen moeten de slapelozen nog even doorbikkelen. Daar blijft het in de maanden juli en augustus gewoon licht. Het kan dus altijd erger!

Er zijn ook mensen die een bloedhekel aan de zomer hebben. Nathalie de Lange uit Vollenhove is er eentje van. ,,Te warm, te plakkerig en te veel gedoe'', vat zij deze dagen samen. ,,Ik houd van breisels en vesten. Die kan je niet aan in de zomer. Dat vind ik al jammer. Buiten eten vind ik ook niks. Al dat gesleep. Zit je net, is je melk geschift. En dan heb ik het nog niet over de muggen en de wespen gehad...''

Zonnewagen