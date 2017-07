Helemaal de draad kwijt door moeilijke taal

Ruim 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en het worden er steeds meer. Mede door moeilijk taalgebruik van overheid, instanties en zorginstellingen. Preoperatief consult, wat is dat?'

,,Het is mode om alles te verengelsen en dat maakt het voor ons heel lastig", vertelt Wilfred ten Have uit Kampen. ,,Uitverkoop heet tegenwoordig sale en een verhuizer is een mover. Ook de overheid maakt zich er schuldig aan."

Met een 7 voor Nederlands aan het einde van zijn LTS-opleiding leek er voor Kampenaar Ten Have (50) geen vuiltje aan de lucht. Alleen had hij 'een pesthekel' aan lezen. Dus toen het niet meer hoefde, las hij alleen als het echt nodig was. Wilfred werkte met zijn handen, dus niets aan de hand. Totdat zijn baas hem opzadelde met een computer, waarmee hij van alles moest. ,,Dat ding begreep mij niet."

Quote Het is mode om alles te verengelsen en dat maakt het voor ons heel lastig Wilfred ten Have

Geleidelijk aan was Wilfred toegetreden tot de groep van laaggeletterden: mensen die moeite hebben met taal. Ze kúnnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Alledaagse zaken als formulieren invullen, reizen met ov, pinnen en digitaal betalen zijn ingewikkelde taken.

Laaggeletterde

Zoals Wilfred zijn er bijna drie miljoen. Er komen steeds nieuwe bij. ,,Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau'', constateert stichting Lezen & Schrijven na onderzoek. Tussen de 9 en 36 procent van de mbo-leerlingen is niet taalvaardig genoeg. Een op de tien jongeren loopt daardoor volgens de stichting het risico als laaggeletterde door het leven te moeten.

Digitalisering van het dagelijks leven maakt het laaggeletterden nog lastiger. Zo worstelt Henriëtte Becker (60) met internetbankieren. ,,Betalen met je telefoon, het moet toch niet gekker worden'', zucht de vrouw die als 7-jarige al moest werken in de huishouding en daardoor nooit een school van binnen zag. ,,Ook zoiets: als je naar de apotheek gaat of naar het gemeentehuis, dan moet je bij een zuil met beeldscherm een nummertje trekken. Dan moet je eerst van alles lezen. Vroeger kon je gewoon aan iemand achter de balie vragen waar je moest zijn.''

Economische schade

De economische schade door laaggeletterdheid gaat richting een miljard euro, becijferde PricewaterhouseCoopers dit voorjaar. Vooral door hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen, lagere productiviteit en gemiste belastinginkomsten. Laaggeletterden kunnen zelf ook in de financiële problemen komen. ,,Ik kom er veel tegen die geen enkele toeslag meer willen hebben om maar niet het risico te lopen dat ze ineens moeten terugbetalen", vertelt taaldocente Hanneke van Vilsteren, die in het Taalpunt Wilfred en Henriëtte zover bijspijkerde dat ze nu als taalambassadeur optreden. ,,Je kunt in de schulden raken doordat je het niet allemaal hebt begrepen. Tegen deze mensen kun je wel zeggen: lees dan je berichten. Maar daar zit nu juist het probleem.''

Quote Je kunt in de schulden raken doordat je het niet allemaal hebt begrepen Hanneke van Vilsteren, taaldocente

Nog steeds produceren overheden en zorginstellingen onbegrijpelijke teksten, weet Wilfred, die af en toe deelneemt aan een testpanel dat deze teksten beoordeelt. ,,Laatst nog gedaan voor een thuiszorginstelling. Ze gebruikten allemaal dure woorden in het Latijn en het Engels. En ze hadden een app op de iPad, met een knop waar 'Hulp' op stond. Als je daar op drukte, gebeurde er niks. Ja, er kwam een groot stuk tekst met uitleg. Maar een laaggeletterde neemt dat letterlijk en verwacht dan dat er iemand komt om je te helpen.''

Digitalisering

,,Het testpanel is een goed middel om mensen duidelijk te maken dat ze begrijpelijk moeten schrijven'', zegt coördinator Aart Kleijer. Zijn team kwam in een folder van ziekenhuis Isala woorden tegen als 'preoperatief consult'. ,,Het ziekenhuis schrok geweldig. De kunst is om te denken vanuit de laaggeletterde. Dit soort woorden zegt hen niks."