'Helft van onder toezicht gestelde restaurants verkocht verrot eten'

RTL zag, na een verzoek tot openbaarmaking, de tot dan door de NVWA geheimgehouden inspectierapporten van de beboete restaurants in. Opvallend is dat veel restaurants met een Oosterse kaart slecht scoren. Maar liefst 69 van de 129 betrokken restaurants serveren Chinese, Indonesische, Japanse of Thaise gerechten. Maar het zijn niet alleen oriëntaalse eethuisjes die op de bon worden geslingerd, zo blijkt. Ook Jamie Oliver’s Fifteen in Amsterdam staat tussen de namen op de lijst. ,,Bedroevend dat het zo slecht is’’, zegt microbioloog Rijkelt Beumer die voor de nieuwszender de laboratoriumresultaten van de genoemde restaurants onder de loep nam.

Poepbacterie

,,De helft zit meer dan vijftig keer hoger dan de norm. Dat zijn gewoon producten die verrot zijn. Die hoor je niet meer te eten.’’ De monsters die Beumer bekeek, worden door inspecteurs van de NVWA genomen zodra het vermoeden bestaat dat schadelijke organismen, zoals salmonella of E.coli (de beruchte poepbacterie) op het voedsel voorkomen. Een te hoge concentratie bacteriën maakt mensen ziek. Voor kinderen en zwangere vrouwen is dit extra riskant en kan consumptie tot ziekenhuisopname leiden. Beumer is van mening dat restaurants die de fout ingaan door bedorven eten aan te bieden hard moeten worden aangepakt. ,,Het deugt van geen kant’’, zegt hij. Bij maar liefst 62 restaurants was dit het geval. Een boete volgde.

Terugkoelen

Een van de boosdoeners is het feit dat restaurants sommige producten van tevoren bereiden, zodat deze alleen nog opgewarmd hoeven te worden. Het na bereiding terugkoelen, om microbiologische groei tegen te gaan, is hierbij essentieel. Gebeurt dat niet, dan kunnen bacteriën zich snel vermenigvuldigen schrijft RTL. ,,Met name bij rijst zie je dat het vaak fout gaat’’, weet Beumer. Het vochtgehalte van de rijst is hier debet aan. ,, Als de rijst niet goed afkoelt en vervolgens slecht wordt verhit, blijven de bacteriën aanwezig.’’



Producten dienen ook te worden afgeschermd voor besmetting van buitenaf. Onhygiënisch werken, door bijvoorbeeld de handen niet te wassen na een bezoek aan het toilet, zorgt dat E.coli wordt overgebracht op de etenswaar. De NVWA onderzoekt daarom regelmatig proefmonsters in het laboratorium. Uit dit onderzoek blijkt of de restaurants het voedsel op hygiënische wijze hebben bereid en bewaard. Als de producten niet voldoen aan de normen die gesteld worden voor de horeca wordt een restaurant beboet.