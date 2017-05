'Herman de Viller' gaat toch live konijn villen op Facebook

Nederlanders vertrouwen meer op rechterlijke macht

3:00 Ondanks alle negatieve reacties op bijvoorbeeld het proces Wilders blijken Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in de rechterlijke macht te hebben. Het vertrouwen is zelfs ietsje gegroeid, zo blijkt uit nieuw CBS-onderzoek. In 2012 had 69 procent fiducie in justitie, vorig jaar was dat 71,5.