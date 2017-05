Het Friese Littenseradiel: van veiligste gemeente naar heuse misdaadgolf

Trinus Hoekstra vindt de relatieve rust in zijn werk prima. ,,De criminaliteit stroomt ons niet over de schoenen. Dat geeft tijd om zaken goed af te handelen. Ik ken niet alle 11.000 inwoners, maar wel wie ik moet kennen.”



Als er ergens problemen zijn, komt ook Johanneke Liemburg in eigen persoon langs. Een goed gesprek lost vaak de helft op, weet ze na zeventien jaar burgemeesterschap. Dit jaar neemt ze afscheid. Vanaf 1 januari 2018 wordt Littenseradiel opgeheven en gaan de dorpen op in drie grote gemeenten.



Liemburg heeft zelf gepleit voor die gemeentelijke herindeling, maar er kleven ook nadelen aan. ,,Het gemoedelijke wordt natuurlijk minder. De meeste zaken bespreken we tussendoor, op de trap of in de gang. Maar ook hier schrijdt de tijd voort. Laatst hebben we als gemeente een brief de deur uitgedaan over het dorpsfeest. Daar stond – volgens landelijke richtlijnen – iets in over het voorkomen van terroristische aanslagen. Daar hebben we achteraf hard om gelachen. Het is goed dat er landelijke regels zijn, maar je moet ze wel vertalen naar de lokale situatie. Ik hoop dat dat zo blijft.”