'Het gaat allemaal over bijna niets. Lachwekkend gewoon'

Een open plek, midden in het bos. Ver weg van de drukke provinciale weg. Wie het bospaadje naar deze haast geheime locatie niet kent, rijdt er onherroepelijk voorbij. Een oase van rust zou het moeten zijn, maar dat is het niet. In een van de drie bosvilla’s woont iemand met zijn hond die haast wel de ergste buurman van Nederland moet zijn. Een man met een grijze baard, die aan één oor doof is, een gebogen houding heeft en wat stram loopt.

Dit is dus ‘het monster’, zoals Rudolf R. zichzelf twaalf jaar geleden voor het eerst noemde en waar hij nooit meer vanaf kwam. ,,Er werden toen zoveel gemene dingen over mij gezegd dat ik wel het monster van Leersum moest zijn als het waar was. Maar zo voelde ik mij natuurlijk niet. Je gaat jezelf toch niet zo noemen?’’ zegt R., zittend aan zijn keukentafel waarmee hij een prachtig uitzicht heeft op het bos achter zijn perceel.

Inmiddels heeft R. vier veroordelingen op zijn naam voor verduistering, belaging, erfvredebreuk, vernieling en mishandeling tegen zijn buren. Ook moest hij dwangsommen van maar liefst 10.000 en 300.000 euro betalen, omdat hij zijn buren bleef lastig vallen. Zit er toch niet een kern van waarheid in die bijnaam het ‘Monster van Leersum’?

,,Als je ziet waar al die zaken over gaan, dan schiet je toch in de lach. Het gaat allemaal over bijna niets. Ook deze laatste kwestie. Er zijn vier ventielen doorgeknipt. Lachwekkend gewoon.’’

Uw buren denken daar heel anders over. Zij voelen zich al jaren geterroriseerd en dit is voor hen het zoveelste voorbeeld.

,,Er zijn hier twee partijen. Het is onmogelijk dat een van hen nul procent schuld heeft.’’

Maar u bent degene die nu wel drie maanden de cel in moet.

,,Dat noem ik een rechterlijke blunder. Ik kreeg het dossier vier dagen voor de zitting. Ik heb de rechters schriftelijk om uitstel gevraagd, maar niet gekregen. Ik ben toen niet gegaan. Een advocaat inhuren is duur.’’

Baalt u dan niet dat er nu zo’n straf uit komt?

,,Nee hoor. Ik ga de gevangenis niet in. Er komt nog een hoger beroep. Dan zijn we weer twee jaar verder en het is de vraag of ik dat haal. En als die zitting er wel komt, gaat die celstraf van tafel, daar maak ik mij helemaal geen zorgen over.’’

Waarom niet? Op camerabeelden bent u herkend als degene die vier ventieltjes van autobanden doorknipt.

,,Ik ben dat niet. Ik heb daar helemaal geen motief voor. Er is een andere verdachte. De broer van mijn buurman, maar zijn rol is nooit goed onderzocht. Ik vermoed dat hij net heeft gedaan of ik het was. Mijn buurman had namelijk wel een motief: het opstrijken van een dwangsom van 300.000 euro die er lag als ik nog één keer op hun erf zou komen.’’

De civiele rechter liet u na dit incident wel die dwangsom van 300.000 euro betalen.

,,Dat die dwangsom überhaupt werd opgelegd moet zijn gebeurd in een vlaag van verstandsverbijstering. Dat kan niet anders.’’

Waarom? De rechter wilde dat u na al die jaren zou stoppen.

,,Mijn buurman heeft een lijst van 196 vernielingen gemaakt. Daar staan de meest idiote beschuldigingen op. Ik ben er voor een paar veroordeeld. Voor de rest is geen bewijs.’’

Vindt u het niet zonde dat u zo’n hoog bedrag heeft moeten betalen aan uw buurman?

,,Ik hecht niet aan geld. Het irriteert mij wel dat het belastingvrij naar de verkeerde persoon is gegaan. Het is nu een beloning voor zeventien jaar toneelspelen dat zij slachtoffer zijn van mij.’’

U had dat bedrag niet hoeven te betalen als u niet op hun erf was gekomen.

,,Ik ben in de val gelokt. Ik ben inderdaad één keer op hun erf geweest. Toen zocht ik mijn hond. Ik zag hem niet en was bang dat mijn buren hem iets aan zouden willen doen. De broer van mijn buurman zat mij toen in het bos op te wachten. Ik vermoed dat hij mijn hond bewust overstuur heeft gemaakt.’’

Waarom bent u niet de wijste en verhuist u?

,,Ik ben de wijste door drie ton te betalen zonder daartegen in beroep te gaan. Ik dacht toen dat ik af was van mijn buurman, maar hij is uit op mijn complete vernietiging. Het geld heeft hij binnen en nu wil hij mij het huis uit hebben.