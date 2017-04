'Het gaat weer goed met de boekwinkel'

Vinckx bedacht het concept van de Bookstore Day naar analogie van Record Store Day, die een geesteskind is van haar partner. ,,Wat je voor platen kunt doen, kun je ook voor boeken doen." Ze organiseert het evenement samen met boekhandelketen Libris. In de deelnemende winkels zijn allerlei activiteiten. Tientallen schrijvers zoals Hugo Borst, Adriaan van Dis, Stella Bergsma, Kester Freriks en Jan Siebelink geven workshops of lezen voor uit eigen werk, er zijn kleurwedstrijden en er is wat te eten en te drinken. Ook zijn er speciale uitgaven die alleen op Bookstore Day te koop zijn.

Dummie de Mummie

Dit alles ter ere van de Woerdense editie van de landelijke Independent Bookstore Day, waarbij schrijvers hun lezers met een bezoekje vereren. In Woerden betekent dit een ontbijt van kinderen met Menten, gevolgd door andere Woerdense schrijvers die over de hele dag verspreid boeken van een handtekening zullen voorzien en uitleg geven over hun boeken.

,,Dit is toch ontzettend leuk?" zegt moeder Laura van Looijengoed. Haar zoon Chris (7) zit praktisch naast Menten. ,,Elke week verlaten we de bibliotheek met tien boeken, maar ik zorg er ook voor dat we hier ook regelmatig komen. Ik zou het echt zonde vinden als we geen boekenwinkel meer zouden hebben in Woerden.'' Na een oproep op Facebook vroeg ze Chris of hij hier naar toe wilde. ,,Op school was Menten ook al geweest, toen was hij ook al zo enthousiast.''