'Hij is gaan schieten en met piepende banden weggegaan'

Er zijn vanochtend twee mannen doodgeschoten op bedrijventerrein Zoeterhage in Zoetermeer. Het gaat om een vader René en zijn gelijknamige zoon. In eerste instantie werd gemeld dat de twee slachtoffers zwaargewond waren, maar rond het middaguur werd bekend dat zij waren overleden. In deze video vertelt een buurtbewoner over de groenwerkers die ooggetuige waren van de liquidatie.