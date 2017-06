Hitteplan van kracht vanwege aanhoudende hitte

Huis niet in de zon? Zo heb je toch je eigen zonnepanelen

18 juni Een bijzonder project in Breda. Na 6,5 jaar werk is vandaag de Zonnewijde geopend. Hier liggen 6904 zonnepanelen die zijn gefinancierd via crowdfunding - particulieren leggen allemaal een beetje geld in om samen een groter doel te bereiken. De Zonnewijde levert stroom aan 450 huishoudens. Met 637 deelnemers is het het grootste crowdfundingproject in de Nederlandse geschiedenis.