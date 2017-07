Hobbyfotograaf ontdekt filmrolletje in bijna 100 jaar oude camera: wie zijn dit?

Volledig scherm Pas toen Van Oers het papiertje met de tekst exposé zag, besefte hij dat ie wellicht iets heel moois had gevonden. © Martijn van Oers Hoe oud zullen deze afbeeldingen zijn, dacht de stomverbaasde Van Oers vorige week dinsdag nadat hij het fotorolletje had ontwikkeld met een vriend die daar meer verstand van heeft dan hijzelf. ,,Afgaand op de kleding van de man en vrouw en op de auto's op de achtergrond, moeten de foto's zijn genomen in de jaren veertig of vijftig."

De vraag waar de foto's werden genomen, was veel sneller beantwoord dan Van Oers ooit had durven dromen. Binnen een half uur nadat hij de afbeeldingen op zijn Facebookpagina had gezet, reageerde een van zijn vrienden. ,,Die komt vaak in Biarritz in Zuidwest-Frankrijk en herkende meteen de plekken waar de man en vrouw destijds poseerden. Ik kon het nauwelijks geloven maar was honderd procent overtuigd toen hij me een Google Street View-afbeelding van die plekken stuurde", zegt de amateurfotograaf terugblikkend.

Hij kocht de Zeiss Ikon 520/2 uit 1929 voor 30 euro in een tweedehands winkel in Breda. ,,De grootste wens van mijn vrouw was om een antieke camera met zo'n harmonica-achterkant in huis te hebben. Een prachtig object om naar te kijken. Ze was zo blij als een kind toen ik haar het cadeautje gaf. Na het avondeten besloot ik te kijken of er nog een oud rolletje in zat. Nadat ik had uitgevogeld hoe je de achterkant van zo'n toestel open krijgt, zag ik tot mijn vreugde een Kodak-rolletje. Ik stond er niet bij stil dat het een gebruikt en dus belicht exemplaar zou kunnen zijn. Tot ik er een stukje papier uit zag steken met de tekst exposé. Pas toen besefte ik dat ik wellicht iets heel moois had gevonden."

De enige vraag die nu nog beantwoord moet worden, is wie de man en vrouw op de foto zijn. Van Oers is dan ook dolblij met alle aandacht van fotosites en media uit alle hoeken van de wereld. ,,Mijn grootste wens is dat ik de foto's én camera op een dag kan overhandigen aan hun nabestaanden. Wat mijn vrouw daarvan vindt? Ik heb het haar nog niet verteld."

