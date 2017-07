Hoe kon het zeiljacht kapseizen en waarom werd dat pas na 6 uur gemeld?

Hoe kon het jacht Capella tijdens een zeilrace voor de kust van Oostende zaterdagmorgen kapseizen en kreeg de organisatie, de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, dat pas zes uur later in de gaten? Met twee doden, één vermiste en drie gewonden als triest gevolg. Het wekt verbazing in de zeilwereld.

Een kielbreuk is vrijwel zeker de oorzaak. De drie opvarenden die werden gered, zijn zaterdag nog verhoord. Ze verklaren dat de kiel van het jacht afbrak en dat de Capella meteen omsloeg. Ze lagen in het water en hadden geen schijn van kans om nog een noodsignaal uit te zenden. Onderzoek van de Federale Instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen moet uitwijzen of dat inderdaad zo is gegaan.

Dat pas zes uur later de organisatie alarm sloeg, roept veel vragen op. Hoe vaak was er contact tussen deelnemers en wedstrijdleiding? Is alles volgens het boekje gegaan of niet? Was er voldoende wedstrijdbegeleiding?

Capella kon geen noodsignaal meer geven

Volledig scherm Baggerschip Reynaert redde drie drenkelingen. © VBZR Volgens havenmeester Benoit Vanden Haute, van de organiserende Koninklijke Belgische Zeilclub Zeebrugge, beschikte de wedstrijdorganisatie over een vereiste vergunning. ,,We hebben vooraf ook intensief overlegd met de autoriteiten om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, want de Noordzee is een druk bevaren gebied. Je wilt voorkomen dat jachten in de vaarlijnen van zeeschepen terechtkomen.''



Niettemin zijn de veiligheidseisen voor zeezeilwedstrijden in België minder streng dan in Nederland. Zo liggen er bij de start begeleidingsschepen en vervolgens pas halfweg twee vaartuigen van de organisatie. Het deelnemersveld wordt niet begeleid door volgboten die bij calamiteiten te hulp kunnen schieten. Tussen de nachtelijke start en het volgende controlepunt lag een vaartraject van zeven tot acht uur. Daar ging het mis. De Capella kapseisde en kon geen noodsignaal meer afgeven.

Geen contact met marifoon en mobiel

Vanden Haute onderstreept dat de wedstrijdorganisatie enkele malen heeft geprobeerd de Capella via de marifoon en mobiele telefoon te bereiken. ,,Maar uit de kust is er vaak geen of heel slecht bereik. We kregen geen contact. Toch maakten we ons niet meteen zorgen. Frans Maas was een erkend en ervaren zeezeiler met een goed jacht. Dat je niks hoort, wil ook niet zeggen dat er iets aan de hand is. Toen onze begeleidingsschepen halverwege het 100 mijl lange parcours de Capella maar niet in zicht kregen, voelden we dat het niet klopte en is er alarm geslagen.''

Kort na dat moment zag het baggerschip Reynaert de levenloze lichamen van Maas en zijn bemanningslid Freddy Franssens in het water drijven. Drie andere bemanningsleden konden worden gered. Eén wordt nog vermist. De Zeebrugse zeilclub is in shock, zegt Vanden Haute. ,,Normaal is dit het feestje van het jaar, met muziek en veel pinten. Zaterdagavond hing er echter een begrafenissfeer. Het is de eerste keer in vele decennia Light Vessel zeilrace dat er zich zo'n drama afspeelt. Je kon hier een speld horen vallen.'' Het bestuur van de jachtclub beraadt zich binnenkort op de vraag hoe het de zeilwedstrijd veiliger kan maken, aldus Vanden Haute.

Waarom pas zes uur later gemeld?