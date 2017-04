Hoe maak jij de Cito Eindtoets?

1) Spelling werkwoorden

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld? A Wachte hij op jou of reed hij alvast naar huis? B Wachte hij op jou of reedt hij alvast naar huis? C Wachtte hij op jou of reed hij alvast naar huis? D Wachtte hij op jou of reedt hij alvast naar huis?

2) Grammatica

3) Rekenen

4) Rekenen

5) Rekenen

6) Rekenen

7) Rekenen

8) Schrijven

Ik was heel erg enthousiast en belde mijn vriend Arjen om te vragen of hij ook meeging. Het was een hele tijd stil aan de andere kant van de lijn en toen begint hij heel hard te lachen. "Hahaha, weet je wel wat voor een dag het maandag is?"



Ik had nog steeds niets door. "Oh, oh, 1 april, sufferd. Je bent erin getrapt. Het is een 1 aprilgrap." Ik voelde me heel erg voor de gek gehouden. Maar later moest ik er wel om lachen.



Het kwam nog in de krant en op de televisie. En het team dat alles bedacht en georganiseerd had kreeg de Kikker-in-je-bilprijs voor de beste 1 aprilgrap.



Bas van Schoten