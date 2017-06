Hof: lagere straffen voor 'Quote 500-bende'

Kin­der­om­buds­man: Extra voorwaarden kinderpardon te strikt

9:22 De extra voorwaarden uit het kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een interview met Trouw. ,,Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen.'' Het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet niets in het plan.