'Hoge opkomst België voor Turks referendum'

Turks referendum: 'We mogen er niet bij zijn als de stemmen in de kluis gaan'

23:31 Het Turkse referendum over de grondwetswijziging is in Nederland behoorlijk populair. Naar schatting 120.000 Nederlanders Turken hebben hun stem uitgebracht. Dat is grofweg de helft van alle stemgerechtigden. President Recep Tayyip Erdogan zal veel meer macht krijgen als de Turken in meerderheid instemmen met een wijziging van de grondwet.