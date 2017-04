Holleeder moet restant straf uitzitten

Holleeder was bij het hoogste rechtscollege in cassatie gegaan tegen zijn straf van vier maanden cel en de daaraan gekoppelde drie jaar gevangenisstraf, omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating begin 2012 had geschonden. In zijn proeftijd ging hij weer in fout met de bedreiging van De Vries.

Hij had in een afpersingszaak negen jaar celstraf opgelegd gekregen. Holleeder kwam in januari 2012 na zes jaar in de gevangenis voorwaardelijk vrij.