Hond die Evelina (6) beet moet dood

De eigenaar van de hond en ook de familie van het meisje zijn daarover door het OM geïnformeerd. De woordvoerster van het OM weet niet of de hond al een spuitje heeft gekregen, of dat dit nog moet gebeuren. De hond was echter al geen gevaar meer voor de omgeving; het beest werd na het incident al in beslag genomen.

We zijn in de fout gegaan

Niet gemuilkorfd door fout

In de nasleep van het incident werd bekend dat de hond al gemuilkorfd had moeten zijn. De politie had daartoe een verzoek ingediend bij de gemeente Hof van Twente, maar daar had de gemeente nog geen gehoor aan gegeven. ,,We zijn in de fout gegaan", zei burgemeester Ellen Nauta.