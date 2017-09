Honderden reclameborden uitgerust met 'verborgen' camera

Tegenover de NOS verklaart Guy Grimmelt namens Exterion later dat het wel degelijk om camera's gaat. Alleen al op Amsterdam Centraal zijn 35 borden uitgerust met zo'n apparaatje. Landelijk gaat het om een paar honderd borden met camera. ,,We noemen het liever een sensor, al is het technisch gezien wel een camera. Maar hij wordt niet gebruikt als een reguliere camera." Via deze weg kan de camera meerdere personen tegelijkertijd registreren, maar zou de kwaliteit te laag zijn om aan gezichtsherkenning te doen.



Maar gelden de 'opnames' ondanks de beperkte kwaliteit dan niet gewoon als video? En waar ligt de grens tussen een sensor en een camera? ,,Dat zijn lastige, maar terechte vragen," stelt Lysanne Rutgers namens de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Het is moeilijk om hier iets over te zeggen, omdat we er geen onderzoek naar hebben gedaan. Het is wel zo dat videobeelden maken voor reclamedoeleinden, zonder dat mensen het weten, niet is toegestaan. "



De NS laat weten dat er geen plannen zijn om de camera te verwijderen. ,,Er is gekeken of dit binnen de wet- en regelgeving past en daarbij werken we naar tevredenheid samen met Exterion."