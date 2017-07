'Honderden sporters in Nederland seksueel geïntimideerd'

Commandant commando's 'diep geraakt' door beeldvorming in media

14 juli Commandant Jelte Groen van het Korps Commandotroepen (KCT) stelt 'diep geraakt' te zijn door de berichtgeving over zijn elite-eenheid. Hij schrijft dat vrijdag mede namens zijn ondercommandanten in een verklaring naar aanleiding van kritische berichten in de media over zijn korps.