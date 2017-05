Honderden zeeschepen ‘van de radar’

Dat blijkt uit een data-analyse die het maritieme informatiebedrijf Winward heeft gemaakt voor deze krant. ,,Dergelijke handelingen kunnen een indicatie zijn voor illegale activiteit”, zegt Ami Daniel, directeur van het Israëlische databedrijf. ,,We sluiten malafide motieven niet uit”, reageert de Nederlandse kustwacht. Uit de analyse komt onder meer naar voren dat de afgelopen twee maanden zeker 75 zeeschepen met ondeugdelijke registratie Nederlandse havens aandeden, zij veranderen hun identificatie-nummer, mogelijk om eerdere reizen te verbergen.



Meer dan 480 schepen voeren Nederlandse wateren in terwijl ze in de periode daarvoor om onverklaarbare reden langer dan een dag hun GPS-signaal uit hadden staan, waardoor niet duidelijk is waar ze precies zijn geweest. Dat deden ze onder meer in de Middellandse Zee, zoals bij Libië, waar terreurgroep IS aanwezig is en van waaruit veel vluchtelingen Europa proberen te bereiken. Het kan een aanwijzing zijn voor betrokkenheid bij smokkel van drugs, wapens of mensen.



Maandag trof een Duits marineschip voor de Libische kust nog een schip aan dat bij inspectie illegaal kalasnikovs, raketwerpers en granaten bleek te vervoeren. ,,Het gaat om schepen die jarenlang gewoon hun GPS-signaal aan hebben staan, maar het opeens voor uren of dagen uitzetten. Er is geen logische verklaring om dat te doen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dat het aanstaat, zeker op de drukke Middellandse Zee”, zegt Daniel.



Het bedrijf kwam in de data onder meer een vrachtschip tegen dat in maart 10 uur lang haar AIS (GPS voor schepen) uit had staan in de buurt van de Libanese havenstad Tripoli. Na nog enkele verdachte manoeuvres meerde het schip twee weken later aan in de Groningse Eemshaven.