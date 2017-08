Hongarije haalt ambassadeur terug uit Nederland om kritiek

Hongarije roept zijn ambassadeur terug na kritiek van de Nederlandse ambassadeur. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken is boos over uitspraken van de Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema. Hij liet zich in een afscheidsinterview kritisch uit over de rechtse regering van Orbán.

Volgens minister Péter Szijjártó heeft Scheltema daarin grenzen overschreden. De Hongaarse minister is 'blij dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat'. Scheltema is in de tussentijd niet meer welkom, citeerden diverse Hongaarse media Szijjártó.



Steen des aanstoots is een vergelijking die Scheltema tegenover het blad 168 Ora trok tussen de manier waarop de Hongaarse regering volgens hem een vijandbeeld creëert en de manier waarop extremisten dat doen.

Koenders

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) liet na de ministerraad vanmiddag weten afstand te nemen van de uitspraken. ,,We kunnen kritiek hebben op Hongarije, maar er mag natuurlijk niet gezegd worden dat de regering dezelfde methodes hanteert als terroristen. Ze nemen daar zelf ook afstand van."



Koenders gaat de komende dagen contact opnemen met de ambassadeur. ,,Ik weet ook niet of de ambassadeur het allemaal precies zo bedoeld heeft. ,,Voor mij is in ieder geval duidelijk dat er geen relatie is tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering'', stelt Koenders. Dat is volgens hem ook niet iets wat Nederland vindt. De bewindsman weet nog niet of hij excuses gaat maken aan de Hongaarse regering.

Terechte kritiek

Volgens Koenders heeft Nederland wel zorgen over andere ontwikkelingen in Hongarije, de ngo-wetgeving in het land en de rechtstaat. ,,Daar mag de ambassadeur ook terecht kritiek op leveren", benadrukt de minister.

West-Europese politici tonen zich vaker kritisch over de regering van Orbán. Regelmatig vallen beschuldigingen over autoritair optreden en het uithollen van de rechtsstaat. Maar Scheltema heeft het volgens Szijjártó te bont gemaakt.

De PVV heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.