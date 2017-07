Huisbaas voelt geen schuld om dood student bij brand

Witwasonderzoek FIOD: invallen op negen plaatsen in Brabant

12:28 In het midden en westen van Brabant houdt de politie vandaag een grote actie tegen witwaspraktijken. In diverse plaatsen worden invallen gedaan in woningen en bedrijven, waaronder in Waalwijk, Rijen, Kaatsheuvel en ook het Gelderse Aalst. Dat gebeurt met behulp van politiehonden en militaire bijstand.