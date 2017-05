Hygiëne 200 winkels niet op orde: ratten, muizen en poepbacterie

SP doet ultieme gooi naar centrumlinks kabinet

17:22 De SP blijft weigeren om bij VVD, CDA en D66 aan te schuiven aan de onderhandelingstafel om de impasse in de kabinetsformatie te doorbreken. Daarmee gaat hij dus niet in op het klemmende beroep dat Edith Schippers vandaag deed op alle partijen om dit weekend goed na te denken over hun positie.