'Ik ben niet schuldig, maar ben juist de klokkenluider'

Hermens zegt dat de werkrelatie met Patrick door 'tal van factoren' is stukgelopen. Na de breuk stuitte hij naar eigen zeggen op explosief mailverkeer tussen Patrick en Chickfriend. ,,Ik had daar nog toegang toe. In die mails blijkt dat Patrick fipronil leverde aan Chickfriend.'' Hij wil de mails niet laten zien.



De Millenaar zegt een anonieme tip te hebben verstuurd naar de NVWA. ,,Of dat in november is gebeurd? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. In elk geval eind vorig of begin dit jaar. Via een webformulier heb ik anoniem bij de NVWA aangegeven wat ik wist. Daarna hoorde ik maanden niets.'' Een afschrift van de tip zegt hij niet meer te hebben.



Op 24 juli kreeg hij een telefoontje van zijn vrouw. ,,Ze zei: er staan hier vijf mannen voor de deur die het huis willen doorzoeken. Een week later ben ik vierenhalf uur verhoord op het politiebureau in Den Bosch. Daar heb ik verteld: ik ben jullie klokkenluider.''



Tot zijn verbazing stonden justitie en NVWA afgelopen donderdag weer voor zijn deur. ,,Mijn goede naam is aangetast. Ik kan wel stoppen. Ik heb de neiging in een hoekje te gaan zitten en hard te janken.''