'Ik heb het idee dat ik straks tussen het koningspaar zit'

Heel even, vertelt Konings , had hij het 'misplaatste, romantische idee' dat hij een uitnodiging voor het feestdiner van koning Willem-Alexander kreeg vanwege zijn achternaam. Lachend: ,,Maar de paleismedewerker die me belde hielp me uit die droom: ik was samen met zo'n 11.000 andere gegadigden naar de notaris gegaan en hij heeft mij stomtoevallig geselecteerd.''

Aan het hof gebeurt zelden iets nieuws, daar kent zo'n beetje elke openbare activiteit een lange traditie. Maar vanavond heeft koning Willem-Alexander toch echt een primeur. Samen met koningin Máxima ontvangt hij 150 eetgasten met één bindende factor: hun verjaardag.

Van hen zijn vijftig op dezelfde dag als Willem-Alexander geboren: 27 april 1967. De andere honderd gasten vierden gisteren het bereiken van een kroonjaar. Zo werd theatermaker Konings 45.

Quote Ik weet nog steeds niet of het gepast is om de koning een cadeau te geven Jeroen Konings ,,Ik las op Twitter dat de koning dit zo zou vieren en toen dacht ik: leuk voor anderen, waarom zou ik me opgeven. Maar later veranderde dat in: waarom niet? Het is een redelijk unieke gelegenheid. Weken later zag ik na het werk dat ik gebeld was door een telefoonnummer uit Amsterdam en dat gebeurt me niet heel vaak. Ik googelde dat nummer en zag dat het bij het paleis op de Dam hoorde. Toen dacht ik: ze bellen me vast niet omdat ik bij de tienduizend mensen behoor die niet mogen komen.''

Later werd een langer telefoongesprek met Konings gevoerd door een medewerker van de Dienst Koninklijk Huis, ook over zijn werk en hobby's. ,,Daar zou de tafelschikking op gebaseerd worden, werd mij gezegd. Op de één of andere manier heb ik het idee dat ik tussen de koning en koningin in kom te zitten. Ik ben niet heel nieuwsgierig naar hun privéleven, daar zal ik dan niet over beginnen. Wat ik wellicht wel ter sprake zal brengen: een paar maanden geleden hoorde ik dat ik van het Prins Bernhard Cultuurfonds een financiële bijdrage krijg voor een nieuwe voorstelling. Dat wil ik de koning wel zeggen, dat ik dat aan zijn opa te danken heb.''

Voorstelling